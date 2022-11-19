Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı

19.11.2022 18:49
Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı

Dev bir yılanın yol ortasında kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacağı sırada yoldan geçenlerin olaya müdahele etmesi, mucize yaşanmasına neden oldu. Yılan, ceylanı bırakmak zorunda kaldı.

Söz konusu videoda, bir otoban kenarında dev bir yılanın yavru ceylanı öldürmek üzere olduğu görüldü. Ceylanın o halini gören çevredeki insanlar yılana etraftan buldukları ağaç dallarıyla müdahale etti.

CEYLANI BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Dev yılan, insanların müdahalesi sonrası ceylanı bırakmak zorunda kaldı. Yılanın pençelerinden kurtulan yavru ceylan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

YORUMLAR
500

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel
18:58 A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı
18:40 Mide bulandıran işkembeleri piyasaya süreceklerdi! Ankara'da ekiplerden işkembeciye baskın
18:31 Türkiye'nin en yüksek debili şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor
18:18 Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı mı olacak? Inter, transfer için Atalanta ile ilk teması kurdu
17:44 Greta Thunberg'in zaman yolculuğu yaptığı iddiası sosyal medyayı salladı! Herkes 1890 yılından kalma fotoğrafı konuşuyor
17:41 Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya! İşte dünya devlerinin şampiyonluk oranları
16:27 Büyükçekmece'de eşini silahla vurup öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
16:27 Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü! Kavgaya karışan şahıs, husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
15:19 Sakarya'da ahırdaki yemliğe sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 20:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement