Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı

Söz konusu videoda, bir otoban kenarında dev bir yılanın yavru ceylanı öldürmek üzere olduğu görüldü. Ceylanın o halini gören çevredeki insanlar yılana etraftan buldukları ağaç dallarıyla müdahale etti.

CEYLANI BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Dev yılan, insanların müdahalesi sonrası ceylanı bırakmak zorunda kaldı. Yılanın pençelerinden kurtulan yavru ceylan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.