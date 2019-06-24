Son Dakika Haberleri: Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü
Son Dakika Güncel Haber

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü

44 dakika önce

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldüMARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu.

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Van ve Diyarbakır'da da görülmüştü.
Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır'ın ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de görüldü. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti. Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, "Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık" dedi.
Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.
Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
van, diyarbakır, mazıdağı, mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Meşrebime birebir uyuyor Osman Kavala savunma yaptı: Gezi iddianamesi fantastik bir kurgudur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]