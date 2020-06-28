Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi - Son Dakika

Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Türkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

Türkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

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Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde sarı renkli dev bir çekirge fark etti.İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen Gürsul hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi.Çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.

(İHA)

Türkiye, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

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