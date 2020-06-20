Dev çekirge çiftçileri şaşırttı - Son Dakika

Dev çekirge çiftçileri şaşırttı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge geçen senede Gercüş ilçesinde görülmüştü. Çiftçiler normalinden büyük olan bu çekirgeyi görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Bağşlarbaşı Mahallesi'nde biçerdöverlerle hasat yapan çiftçi Cemal Şimşek, dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu, geçen sene ve bu sene böyle bir tür gördüğünü belirten Şimşek, çekirgeyi daha sonra telefon kamerasına kaydetti. Dev çekirgeyi gören bazı çiftçiler ise büyüklüğü ile hayretler içinde kaldıklarını söyledi. Çiftçilerden Ahmet Soyvural "Bu çekirgenin zararlı olduğunu düşünmüyorum geçen senede bunu bu vakitlerde görmüştük, bunun araştırmasını yapmıştık, ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrenmiştik" dedi.