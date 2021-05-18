Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor - Son Dakika

Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor

18.05.2021 14:58

Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor Dev çınarın gövdesindeki oyuk ahşap kapı ile kapatıldı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokağı ikiye bölen yaklaşık 200 yıllık dev çınar ağacının gövdesindeki oyuk ahşap kapı ile kapatılarak, insanların ağaca zarar vermesi önlendi.

Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor

Dev çınarın gövdesindeki oyuk ahşap kapı ile kapatıldı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokağı ikiye bölen yaklaşık 200 yıllık dev çınar ağacının gövdesindeki oyuk ahşap kapı ile kapatılarak, insanların ağaca zarar vermesi önlendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Hacı Abdi Mahallesi Hız sokağı üzerinde bulunan ve sokağı ikiye bölen dev çınar zamana meydan okuyor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen dev çınarın bakımları Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Koruma altına alınan çınarın gövdesinde ortaya çıkan oyuk, vatandaşların ağaca zarar vermesi durumuna karşı kapı takılarak kapatıldı. Gövdesinde bulunan kapı kilitle kapatılan çınar ağacı, görünümüyle de dikkat çekiyor.

"Mahalleli rahatsız oluyor diye kapı taktırdık ve kilit vurdurduk"

Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, gençlerin ağacın oyulan gövdesinde zaman geçirdiğini ve zarar verme ihtimallerine karşı kapı taktıklarını belirterek, "Bu, Hız sokağa yıllar önce dikilmiş asırlık bir çınar ağacı. Öncelleri buralar hep çıkmaz sokaktı, şimdi Hız sokağı oldu. Daha önce ağaç üzerindeki bu kapı yoktu. Burada bütün gençler gelip, oturuyorlardı. Hoş olmayan şeyler yapıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Belediye ekiplerimiz geldiler ve burayı koruma altına aldılar. Ağacın oyulan gövdesine kapı taktılar. Alanın çimlenmesi yoktu, çimleme yaptırdım. Böyle tarihi eserlerin elimizde kalması lazım. Mahallemizin güzel bir çınarı. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Ağacımız tam olarak yol ortasında, yolu ikiye bölmüş. Yola engel olmuyor, tarihi bir ağaç. Böyle ağaçlar kesilmez. Hem altta yol var, hem de üstte yol var. Araçlara bir sorun yaşatmıyor. Mahallemiz içinde bir çınar ağacımız. Buna sahip çıkmamız lazım. Kapı önce yoktu, içi oyulmuştu. Gençler gelip takılıyorlardı, mahalleli rahatsız oluyor diye kapı taktırdık ve kilit vurdurduk" dedi.

Mustafa Yılmaz isimli gençse, ağacın gövdesinde bulunan kapının çınara ilginç bir görüntü kattığını söyledi.

"Çınardan 2 tane vardı, biri devrildi, biri duruyor"

Uzun yıllardır Hacı Abdi Mahallesi'nde yaşayan İzettin Tokay, "Çınar yaklaşık 190 yaşında. Çınardan 2 tane vardı, biri devrildi, biri duruyor. Çınarın gövdesinin içi oyuk, o bölgeyi çam tahtasıyla kapattılar" dedi.

Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor - Son Dakika


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