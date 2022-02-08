Üye Girişi
Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı - Son Dakika

Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı

08.02.2022 14:20

Meteorolojinin 24 saat süreyle kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü.

Meteorolojinin 24 saat süreyle kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü. Dalgalar, zaman zaman 15 metrelik falezlere kadar yükseldi. Bazı vatandaşlar ise deniz kenarına gelerek dev dalgaları izledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da olumsuz hava şartları, sabah saatlerinden itibaren etkisi gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile oluşan dev dalgalar zaman zaman 15 metre yükselerek falezleri dövdü. Şiddetli fırtına ve yağışa aldırmayan bazı vatandaşlar ise dalgaların falezlerle olan dansını izlemek için limana geldi.

DEV REKLAM PANOSU YIRTILDI

Hava şartları günlük yaşamı olumsuz etkilerden, şiddetli rüzgardan bir reklam panosu da nasibini aldı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki reklam panosu rüzgarın şiddetini dayanamayarak yırtıldı. Öte yandan kuvvetli ve şiddetli yağış ile birlikte gelen fırtınanın etkisini Çarşamba günü saat 03.00 sularında kaybetmesi bekleniyor.

(Elifnaz Altürk - Suat Metin/ İHA)

Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı
Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı
Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı

YORUMLAR
500

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:04:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement