Dev Dalgalar Arasında Ölümüne Poz Verdiler

Zonguldak'ta bir grup genç, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar arasında poz verdi.

Zonguldak'ta bir grup genç, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar arasında poz verdi. Gençlerin tehlikeli davranışları kameralara yansıdı.



Zonguldak'ta kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Bazı balıkçı tekneleri limana demirlenirken rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar zaman zaman 7 metrelik istinat duvarını aşarak limanın içine girdi.



Saatteki hızı yer yer 75 ila 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dev dalgalar arasında hatıra pozu vermek isteyen gençlerin tehlikeli davranışları kameralara yansıdı. Adeta ölümüne poz veren gençler, 10 metreyi bulan dev dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çektirmeye çalıştı. Oluşan dev dalgalar arasında ıslanmalarına rağmen vazgeçmeyen gençler bir süre daha dalgaların arasında kaldı.



Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ZONGULDAK

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