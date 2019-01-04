Son Dakika Haberleri: Dev Dalgalar Arasında Tehlikeli Poz

Dev Dalgalar Arasında Tehlikeli Poz

58 dakika önce

Dev dalgalar arasında tehlikeli pozZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup genç, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar arasında poz verdi.

Dev dalgalar arasında tehlikeli poz

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup genç, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar arasında poz verdi. Gençlerin tehlikeli davranışları kameralara yansıdı.
Zonguldak'ta kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Bazı balıkçı tekneleri limana demirlenirken rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar zaman zaman 7 metrelik istinat duvarını aşarak limanın içine girdi.
Saatteki hızı yer yer 75 ila 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dev dalgalar arasında hatıra pozu vermek isteyen gençlerin tehlikeli davranışları kameralara yansıdı. Adeta ölümüne poz veren gençler, 10 metreyi bulan dev dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çektirmeye çalıştı. Oluşan dev dalgalar arasında ıslanmalarına rağmen vazgeçmeyen gençler bir süre daha dalgaların arasında kaldı.
Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yaşındaki Kızını Rehin Alan Baba Gözaltına Alındı Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı

Kitap Çıkaran Şarkıcı Çağatay Akman, Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:44:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev Dalgalar Arasında Tehlikeli Poz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]