Son Dakika Haberleri: Dev Dalgalar Bodrum'u Vurdu

Dev Dalgalar Bodrum'u Vurdu

24 dakika önce

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ilçenin güney kıyılarını vurdu.

Dev Dalgalar Bodrum'u Vurdu, System.String[]
Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ilçenin güney kıyılarını vurdu. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sahil kenarında dükkanı bulunan esnaf ise dükkanlarına su girmemesi için çuvallarla önlem aldı.

Sabah saatlerinde başlayan lodos Bodrum'un güney kıyılarında etkili oldu. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde dalgaların boyu 2 metreye kadar ulaştı. Aralıklarla sağanak yağmurun da yağdığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Bodrum Belediyesi ilçede anonslar yaparak vatandaşları fırtına ve su baskınlarına karşı uyardı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı. Sahil kesiminde bulunan birçok işletmeci ise dükkanlarının önüne kum torbası koyarak dalgalardan işletmelerini korumaya çalıştı. Sahilde bulunan bazı iskeleler de zarar gördü.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle aç ve susuz kalan sokak hayvanları da unutulmadı. Vatandaşlar yol kenarlarına yem koyarak kuşları ve sokak hayvanlarını besledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

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