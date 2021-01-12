Dev dalgalar evlere kadar ulaştı - Son Dakika

Dev dalgalar evlere kadar ulaştı
12.01.2021 21:22
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.
Sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise akşam saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 80 kilometreyi geçtiği öğrenildi.
(Emrah Elmas - Bekir Erdinç/İHA)
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