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Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak - Son Dakika

Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak

25.10.2021 10:52

Büyük Okyanusta oluşan Rick Kasırgası, Meksika'ya doğru ilerliyor. Kasırga sebebiyle dalga boyunun 7 metreye ulaşması beklenirken, sahil şeridindeki evler de boşaltıldı. Ordu, vatandaşa yardım için hazır bekliyor.

Meksika, Büyük Okyanusta oluşan Rick Kasırgası nedeniyle zor günler yaşıyor. Şu anda risk seviyesi 1 olan ancak daha sonra 2'ye kadar çıkması beklenen kasırganın Guerrero eyaletindeki Zihuatanejo şehri ile Michoacan'daki Lazaro Cardenas Limanı arasındaki şeridi sular altında bırakacağı tahmin ediliyor.

ŞİMDİDEN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 140 kilometre olduğu ve kasırganın saatte 9 kilometre ile kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının yer yer maksimum 165 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kasırganın Guerrero eyaleti kıyılarına 180 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edilirken, şimdiden birçok şehirde fırtına ve şiddetli yağışlar görüldüğü, sel baskınları ve yıkılan ağaçlar olduğu bildirildi.

DALGA YÜKSEKLİĞİNİN 7 METREYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, kasırganın karaya ulaşmadan önce şiddetini daha da artırarak kategori 2 seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktararak, Michoacan ve Guerrero eyaletleri kıyılarında dalga yüksekliğinin 7 metreye ulaşabileceğini ifade etti. Guerrero, Michoacn, Jalisco, Colima ve Oaxaca eyaletlerinde şiddetli yağış ve dolu beklendiğini aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması istedi. Birçok şehirde vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Michoacan eyaletinde yer alan Uruapan şehrinde kasırganın getirdiği yağışlar nedeniyle bir kanalda taşma olurken, onlarca ev sula altında kaldı. Guerrero eyaletinde yer alan turizm şehri Acapulco'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

ORDU DA TEYAKKUZDA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, kasırganın büyük bir yıkıma sebep olmasını beklemediklerini ifade ederek, ordunun vatandaşlara ve sivil savunma ekiplerine her türlü yardım için hazırda bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Meksika'da son olarak 13 Ekim'de yaşanan Pamela Kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olmuş, bir çok şehirde nehirlerin taşmasıyla su baskınları ve toprak kaymaları yaşanmıştı.

Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak

Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak - Son Dakika
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