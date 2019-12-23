Dev dalgalar havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev dalgalar havadan görüntülendi - Son Dakika

Dev dalgalar havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos devam ediyor.

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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos devam ediyor. Zeytinburnu sahillerinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.


Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da başlayan lodos etkisini arttırarak devam ediyor. Şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Zeytinburnu sahilde dalgaların kıyıyı dövmesi havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlarında lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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