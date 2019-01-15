Dev Dalgalar Karayolunda Ulaşımı Aksattı
1 saat önce
Dev dalgalar karayolunda ulaşımı aksattıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi, dalgalar yola taştı.
Dev dalgalar karayolunda ulaşımı aksattı
ANTALYA - Antalya
'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi,
dalgalar yola taştı.
Kaş'ta etkili olan fırtına sonucu oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, D-400 Kalkan sahil yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Bölgede saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Kaş-Kalkan sahil yolu Seyret Çakılı mevkisinde taşları sahil yoluna taşıdı. Yolun durumu dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
Dalgalarla yola ulaşan taş, çakıl ve biriken su dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Dalgalar ve yolun görüntüsü bir vatandaşın cep telefonuna an be an yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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