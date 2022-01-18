ZONGULDAK'ta yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle kayalıklara vuran dalgaların boyu 7 metreyi aşarak limanın içine kadar girdi. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Kentte yağmurla birlikte rüzgar da etkili oldu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Mendirek altına araçlarını park edenler, dalgalar nedeniyle araçlarını kaldırdı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK'TA DEV DALGALAR LİMAN İÇİNE ULAŞTI, BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI - Son Dakika