Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika

Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı

6 saat önce

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı, System.String[]

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Sahil kenarı kum ve midye kabuklarıyla doldu

Yer yer boyları 5 metreye kadar ulaşan dalgalar nedeniyle sahil kenarlarında kum ve midyelerden birikintiler oluştu. Yine dalgalar nedeniyle her gün dolup taşan sahil kenarları bomboş kaldı. Sahil kenarlarında bulunan kafeler ve işletmelerce, boyu 5 metreye kadar ulaşan dalgalar nedeniyle etrafa savrulmasın diye sahil kenarlarındaki masa ve sandalyeler toplatıldı.

(Halil Dağ/İHA)

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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