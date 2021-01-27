Dev dalgalar tekne sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Dev dalgalar tekne sahiplerine zor anlar yaşattı
27.01.2021 15:50
Oluşan dev dalgalar -Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgaların tekne sahiplerine zor anlar yaşatması ANTALYA - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
-Oluşan dev dalgalar
-Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgaların tekne sahiplerine zor anlar yaşatması ANTALYA - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Denizde oluşan dev dalgaların falezlere çarparak metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüldü. Kaleiçi Yat Limanı'nda ise oluşan dalgalar tekne sahiplerine zor anlar yaşattı.
Aksu'da bazı narenciye bahçeleri de yağış nedeniyle sular altında kalırken, şehirdeki bazı kavşaklarda ise su birikintileri trafikte yer yer aksamalara neden oldu.
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