Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu - Son Dakika

Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahiline, etkili olan sağanakla birlikte oluşan dev dalgalar, tonlarca ağırlıkta dev platform getirdi.

Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahiline, etkili olan sağanakla birlikte oluşan dev dalgalar, tonlarca ağırlıkta dev platform getirdi.

İlçede etkisini sürdüren sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle de Kahyalar Mahallesi sahiline, 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platform vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platform görenleri şaşırttı. Henüz nereden geldiği belli olmayan platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulunuyor. Platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması beklenirken, ilçe sakinlerinden Mustafa Mustafaoğulları, "Portatif liman, denizdeki dalgalarla Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tondan fazla ağılığı var. İçi su dolu. Yetkililere sesleniyorum, platform bir an önce buradak kaldırılsın ve ülke ekonomisine kazandırılsın" dedi.

Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.


Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı
Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:56 Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
15:56 Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Son Dakika
15:56 İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Son Dakika
15:51 MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
15:51 Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:01:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]