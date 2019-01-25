Son Dakika Haberleri: Dev Dalgalara Aldırmadan Fotoğraf Çekme Yarışına Girdiler

Dev Dalgalara Aldırmadan Fotoğraf Çekme Yarışına Girdiler

1 saat önce

Dev dalgalara aldırmadan fotoğraf çekme yarışına girdilerMUĞLA - Marmaris'te saatteki hızı 113 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Dev dalgalara aldırmadan fotoğraf çekme yarışına girdiler

MUĞLA - Marmaris'te saatteki hızı 113 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların fotoğraf çekme merakı ilginç görüntüler oluşturdu.
Marmaris'te dün geceden beri şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Saatteki hızı 113 kilometreye ulaşan rüzgar denizde büyük dalgalar oluşturdu. Şiddetli rüzgara ve dev dalgalara aldırmayan bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi. Kimi dalgaları fotoğraflamaya çalışırken kimi vatandaş da dalgalarla birlikte poz verdi. Fotoğraf çekme yerine sosyal medyada canlı yayın yapmayı tercih edenler de vardı. Vatandaşların fotoğraf çekme merakı ilginç görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
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