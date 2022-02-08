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Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü - Son Dakika

Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü

08.02.2022 21:34
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgalara dayanamayan istinat duvarı ile kaldırım çöktü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgalara dayanamayan istinat duvarı ile kaldırım çöktü.

Kastamonu'nun Karadeniz sahil kesiminde şiddetli fırtına etkili oluyor. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövdü Dalgalar sebebiyle sahilde tahribat oluştu. Karadeniz Sahil Yolunun geçtiği Çatalzeytin ilçesinde sahilde de şiddetli fırtına sebebiyle kaldırımın yarısı koparak denize karıştı. Kaldırımla birlikte alanda bulunan çocuk oyun parkı da denize sürüklendi. Etkisini sürdüren fırtına sebebiyle yolda yer yer göçükler meydana geldi. Göçükler sebebiyle kaldırımın yarısı denize karıştı.

Kafelerin olduğu alanda yaşanan göçükler vatandaşları korkuttu. Yaşanan tahribat sebebiyle Çatalzeytin Belediyesi ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İlçede ikamet eden emekli öğretmen Ergün Usta, istinat duvarının dalgaların şiddetine dayanamadığını ifade ederek, "İstinat duvarının yapılan kesiminde herhangi bir sorun yok ama yapılmayan yerinde ne yazık ki göçükler oluştu. 1987 yılında yapılan bu istinat duvarı Karadeniz'in azgın dalgalarına artık dayanamayarak göçükler oluştu. Burada bulunan işletme sahiplerini de mağdur ediyor. İnsanlar korkuyor. Bir an önce buradaki istinat duvarının da başlanılarak bitirilmesini talep ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü
Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü

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Çatalzeytin, Kastamonu, Karadeniz, Fırtına, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dev dalgalara dayanamayan kaldırım çöktü - Son Dakika


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