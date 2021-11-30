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Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu - Son Dakika

Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu

30.11.2021 15:26

- Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu Şiddetli lodosa aldırış etmeden denize giren adamın ayağına kramp girdi, boğulma tehlikesi yaşadı Denizdeki şamandıralara tutunarak kurtarılmayı bekleyen adam, uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidiyle kurtarıldı 'Fırtınada denize...

- Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu

Şiddetli lodosa aldırış etmeden denize giren adamın ayağına kramp girdi, boğulma tehlikesi yaşadı

Denizdeki şamandıralara tutunarak kurtarılmayı bekleyen adam, uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidiyle kurtarıldı

'Fırtınada denize girmek tehlikeli değil mi? sorusuna, 'Tehlikeliymiş, girmemek lazım" diye cevap verdi

ANTALYA - Şiddetli lodos uyarısı yapılan Antalya'da dev dalgalara rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Uzaktan kumandalı can simidi ile kurtarılan adam, gazetecilerin 'fırtınada tehlikeli değil mi?' sorusuna, "Tehlikeliymiş, girmemek lazım" cevap verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı Sahili varyantlar bölgesinde yaşandı. Şiddetli lodos uyarısının yapıldığı Antalya'da, sahile gelen Mustafa Zeren (35), dalgalar olmasına karşın kıyıda denize girdi. Ayağına kramp giren Zeren, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Denizdeki şamandıralara tutunup yardım isteyen Zeren'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıdan 30 metre uzaklıkta bulunan adamın kurtarılması için uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidi yolladı. Bir yandan da dalgıçlar Zeren'in yanına yüzerek gidip, yardımcı oldu.

"Tehlikeliymiş"

Boğulma tehlikesi yaşayan Zeren, kıyıya getirilerek sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.Olayı anlatan Mustafa Zeren, "Kıyıda yüzmek için girmiştim. Kramp grince çıkamadık. Sağ olsun arkadaşlar gelip kurtardılar" dedi. Zeren, Gazetecilerin 'fırtınada denize girmek tehlikeli değil mi?' sorusuna da 'Tehlikeliymiş, girmemek lazım" cevabını verdi.

Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu
Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu

Mustafa Zeren, Antalya, Boğulma, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dev dalgalarda deniz keyfi az daha canından ediyordu - Son Dakika


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