Dev dalgalardan geriye kum ve midye tepecikleri kaldı - Son Dakika

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Dev dalgalardan geriye kum ve midye tepecikleri kaldı
6 saat önce
Marmara Denizi'nde fırtına etkisini kaybederken, şehir merkezindeki dev dalgalardan geriye sahile püskürtülen kum ve midyelerden toplanan küçük tepecikler kaldı.
Marmara Denizi'nde fırtına etkisini kaybederken, şehir merkezindeki dev dalgalardan geriye sahile püskürtülen kum ve midyelerden toplanan küçük tepecikler kaldı.
Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına bu sabah itibariyle etkisini büyük oranda kaybetti. Şehir merkezi Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtınada oluşan dev dalgaların etkisiyle sahilde bulunan demir korkuluk direkleri kırılırken, sahil alanı ise suyla dolup taşmıştı. Bu sabah itibariyle fırtınadan oluşan hırçın dalgalar etkisini kaybederken, fırtınadan geriye dev dalgaların sahil alana püskürttüğü kum ve midyelerden oluşan tepecikleri kaldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:13 Kaynak: İHA
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