Dev dalgalardan geriye kum ve midye tepecikleri kaldı - Son Dakika

- Dev dalgalardan geriye kum ve midye tepecikleri kaldı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde etkili olan fırtına etkisini kaybederken, şehir merkezindeki dev dalgalardan geriye sahile sürüklenen kum ve midyelerden toplanan küçük tepecikler kaldı.

Marmara Denizinde hız zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına bu sabah itibarı ile etkisini büyük oranda kaybetti. Şehir merkezi Süleymanpaşa İlçesinde etkili olan fırtınada oluşan dev dalgaların etkisiyle sahilde bulunan demir korkuluk direkleri kırılırken, sahil alan ise suyla dolup taşmıştı. Bu sabah itibarı ile fırtınadan oluşan hırçın dalgalar etkisini kaybederken, fırtınadan geriye dev dalgaların sahil alana püskürttüğü kum ve midyelerden oluşan tepecikleri kaldı.