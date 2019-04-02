Son Dakika Haberleri: Dev Dalgalardan Son Anda Kurtuldular

Dev Dalgalardan Son Anda Kurtuldular

21 dakika önce

İzlanda'nın Jökulsarlon Gölü'nde bir grup turist, bir buz kütlesinin göle düşmesi sonucu oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.

İzlanda'nın Jökulsarlon Gölü'nde bir grup turist, bir buz kütlesinin göle düşmesi sonucu oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu. İzlanda'nın Jökulsarlon Gölünde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı. Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı. Bu anları kamerasına alan tur rehberi ise "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" açıklamasında bulundu. Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu. Havaların ısınmasıyla, buzullarda sıkça kırılmalar yaşanıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: İHA

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