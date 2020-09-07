Dev denetimlerde ceza yağdı - Son Dakika

Ekipler düğmeye bastı iki gün boyunca sıkı denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı

Uygulamaya 38 resmi, 16 sivil ve 14 motorlu ekip olmak üzere toplam 122 personel katıldı.Bu kapsamda kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 519'una cezai işlem uygulanırken toplamda 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi.

(İHA)