Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek - Son Dakika

Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek

20.03.2021 09:52
Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek, System.String[]

Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç eksiğine karşın lider durumda bulunan siyah-beyazlılar kazanarak farkı açmak istiyor. Fenerbahçe ise 3 puan alarak yarıştan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybetmesiyle birlikte zirvedeki yerini koruyan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibinden 2 maçı eksik olmasına karşın 2 puan önde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'den de 1 maçı eksik ve sarı-lecivertli ekipten 5 puan önde. Dev derbide Beşiktaş kazanarak şampiyonluk yolunda puan farkını açmanın hesaplarını yaparken, Fenerbahçe de bu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışından kopmamanın hesaplarını yapıyor.

353. randevu

Yarın saat 19.00'da oynanacak olan mücadeleyle birlikte iki takım tarihlerinde 353. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet alırken, Beşiktaş da 126 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 93 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 488 gol atarken, Beşiktaş da rakip fileleri 447 kez havalandırdı. Süper Lig maçlarında ise iki takım 129 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 47 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş da 41 kez 3 puana uzandı. 41 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligdeki 147 golüne Beşiktaş da 147 golle cevap verdi.

Sergen Yalçın'dan 2'de 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 2 Fenerbahçe derbisini de kazandı. Geçtiğimiz sezon 19 Temmuz'da iç sahada oynanan mücadeleden Gökhan Gönül ve Vida'nın golleriyle 2-0 galip ayrılan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçtan da 4-3'lik galibiyetle ayrılmayı başarmış ve tam 15 yıl sonra rakibini deplasmanda devirmişti. Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ta tek eksik, sakatlığı bulunan Gökhan Töre. Fenerbahçe'de ise Perotti ve Mesut Özil forma giyemeyecek. Gökhan Gönül, Novak, Sadık ve Sinan Gümüş'ün durumları ise belirsiz. Yarın saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

-İHA-

Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek
Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek
Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi         
10:59
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı         
10:23
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar         
10:06
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:27:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei