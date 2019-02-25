Son Dakika Haberleri: Dev Derbi Öncesi Stat Zeminindeki Son Durum Havadan Görüntülendi

Dev Derbi Öncesi Stat Zeminindeki Son Durum Havadan Görüntülendi

38 dakika önce

Ersan SAN - İSTANBUL / DHABeşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

Dev Derbi Öncesi Stat Zeminindeki Son Durum Havadan Görüntülendi, System.String[]
Ersan SAN - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:35 Kaynak: DHA

Spor
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