Son Dakika Haberleri: Dev derbi taksim'de esnafın yüzünü güldürdü
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Dev derbi taksim'de esnafın yüzünü güldürdü

1 saat önce

Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan yaşanıyor.

Dev derbi taksim'de esnafın yüzünü güldürdü, System.String[]

İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar dev maçtan saatler önce Taksim'de toplandı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Galatasaraylılar da Taksim'de bir araya geldi. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüm Türkiye'de futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini beklerken, İstanbul'da ise sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli renklere gönül veren birçok taraftar maça saatler kala sokaklara çıktı. Taksim'de maç saatini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak dev derbinin heyecanını erkenden yaşamaya başladı. Galibiyetten emin olduklarını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'dan gol beklediklerini dile getirdi.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden de karşılaşmayı izlemek için çok sayıda Galatasaraylı İstanbul'a geldi. Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı gurbetçiler, harcadıkları paranın önemli olmadığını ve Galatasaray için değdiğini söyledi.

ESNAF MUTLU

Dev derbi Taksim ve çevresindeki esnafın yüzünü güldürdü. Karşılaşmadan saatler önce bölgeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, restoran ve kafelerde maç saatini bekliyor. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Bu durumdan çok memnun olan esnaf ise satışların özellikle derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.

- İstanbul

Fenerbahçe, İstanbul, Taksim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:03 Kaynak: DHA
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü
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