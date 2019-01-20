Son Dakika Haberleri: Dev Derbi Vakıfbank'ın

Dev Derbi Vakıfbank'ın

47 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, evinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, evinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, sahasında ağıladığı Fenerbahçe Opet'i 25-20, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'yle ligde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı.

---KÜNYE---

Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül Vakıfbank: Kelsey 11, Kübra 6, Cansu 2, Zhu 17, Zehra 8, Lonneke 14, Gizem (L), Buket, Ayça (L) Fenerbahçe: Bricio 13, Bahar 9, Vargas 19, Fatma 2, Eda 7, Ana 4, Melis (L), Damla, Polen, Sıla Setler: 25-20, 25-23, 25-23 Süre: 82 dakika (25', 28', 29')

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

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