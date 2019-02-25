Son Dakika Haberleri: Dev Derbide 3 Gol Var

Dev Derbide 3 Gol Var

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada Kagawa'nın serbest vuruşunda Skrtel'den seken top Vida'da kaldı. Vida'nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 14. dakikada Hasan Ali'nin Gökhan Gönül'e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR'a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan'nın solundan filelere gönderdi. 2-0 45. dakikada Soldado'nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar'ın kaleye çektiği şut, Mirin'in müdahalesiyle kornere çıktı. 45+1. dakikada Dorukhan'ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0

Stat: Vodafone Park Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Lens xx, Güven xx, Kagawa xxx, Burak xxx Yedekler: Utku, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Caner, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Fenerbahçe: Volkan x, İsla xx, Sadık x, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Tolgay x, Dirar xx, Moses xx, Zajc x, Soldado x Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Ayew, Valbuena, Jailson, Neustaedter, Eljif Teknik Direktör: Ersun Yanal Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş) Sarı Kart: Zajc (Fenerbahçe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

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