Son Dakika Haberleri: Dev Derbide 349. Randevu

Dev Derbide 349. Randevu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349. kez karşılaşacak.

Dev Derbide 349. Randevu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlerin 132'ye 124'lük üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 2019 yılının ilk derbi heyecanı yaşanacak. Ligde üst sıralarda bulunan Beşiktaş ile bu sezon zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışından uzak olan Fenerbahçe yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. İki takım tarihinde bugüne kadar 348 kez karşı karşıya geldi. 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Kanarya rakibini 132 kez mağlup ederken, Kartal ise 124 kez sahadan galip ayrıldı. 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
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