Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:34 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fenerbahçe- Galatasaray
derbisini Ali Palabıyık
'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş- Başakşehir
müsabakasında ise Cüneyt Çakır
görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda göre alacak hakemler belli oldu. 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecekken, Beşiktaş ile lider Başakşehir arasında oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan müsabakalarda hakem atamaları şöyle:
12 Nisan Cuma
20.30 Bursaspor
- Trabzonspor
: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor
- Göztepe: Yaşar Kemal
Uğurlu
16.00 Konyaspor
- Sivasspor
: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor
- Ankaragücü
: Halis Özkahya
16.00 E. Y. Malatyaspor
- Alanyaspor
: Serkan
Çınar
16.00 Antalyaspor
- Kasımpaşa
: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Ali Palabıyık
20.00 BB Erzurumspor
- Akhisarspor: Suat Arslanboğa
- İSTANBUL
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