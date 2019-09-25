Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.



Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Derbi maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler.



Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Tokat.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



27 Eylül Cuma



20.30 Başakşehir - Ç. Rizespor: Fırat Aydınus



28 Eylül Cumartesi



15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu



17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler



20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır



29 Eylül Pazar



14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy



16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk



16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık



30 Eylül Pazartesi



20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan - İSTANBUL