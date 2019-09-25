Son Dakika Haberleri: Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır
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Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

1 saat önce

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı.

Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır, System.String[]

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.


Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Derbi maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler.


Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Tokat.


Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:


27 Eylül Cuma


20.30 Başakşehir - Ç. Rizespor: Fırat Aydınus


28 Eylül Cumartesi


15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu


17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler


20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır


29 Eylül Pazar


14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy


16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk


16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık


30 Eylül Pazartesi


20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan - İSTANBUL

Cüneyt Çakır, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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