Dev derbinin Temsilcisi Osman Kayaalp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev derbinin Temsilcisi Osman Kayaalp - Son Dakika

Dev derbinin Temsilcisi Osman Kayaalp

7 saat önce

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin TFF temsilcisi olarak Kayseri'den Osman Kayaalp görevlendirildi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin TFF temsilcisi olarak Kayseri'den Osman Kayaalp görevlendirildi.

23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Türkiye Futbol Federasyonu'nun tecrübeli temsilcisi Osman Kayaalp atandı. 11 yıldır Federasyon temsilcisi olarak görev yapan ve bu sezon 10 maçın üzerinde görev alan Osman Kayaalp, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbi maçında TFF'nin en güvendiği isimlerden birisi olarak atandı.

TFF temsilcisi Osman Kayaalp, 7 yıl faal hakemlik yaptıktan sonra 10 yıl Kayseri Kadir Has Stadı müdürü olarak hizmet etmişti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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