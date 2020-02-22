Dev derbiye dev iddaa oranı! "Fenerbahçe - Galatasaray" maçında 9,00'luk oranı kaçırma... - Son Dakika
Son Dakika Spor Dev derbiye dev iddaa oranı! 'Fenerbahçe - Galatasaray' maçında 9,00'luk oranı kaçırma... - Son Dakika Spor

Dev derbiye dev iddaa oranı! "Fenerbahçe - Galatasaray" maçında 9,00'luk oranı kaçırma...

22 dakika önce

Bu bir ilandırGalatasaray, Fenerbahçe'yi en son Kadıköy'de devirdiğinde tarih yaprakları 22 Aralık 1999'u gösteriyordu!

Dev derbiye dev iddaa oranı!

Bu bir ilandır


Galatasaray, Fenerbahçe'yi en son Kadıköy'de devirdiğinde tarih yaprakları 22 Aralık 1999'u gösteriyordu!


Marcio maçın yıldızıydı, sarı kırmızılıların başında yine Fatih Terim vardı. Seneler geçti, Galatasaray bir daha Fenerbahçe'yi ligde hiç Kadıköy'de yenemedi...


İşte tahminler...



Nazlı Öztürk

1-1


Evren Göz

1-1


Ali Naci Küçük

1-1


Can Tongo

1-1


Fatih Demireli

1-1


Berkuk Ünyay

1-2


Kerim Can Özdal

1-1


Burak Sarıarslan

1-1


Esat Soydabircan

1-1


Caner İşbeğendiren

1-0


Ertan Süzgün

2-1


Cengiz İzmitli

1-1


İlker Kaşka

0-1


Berkay Tokgöz

2-1


Murat Fevzi Tanırlı

2-2


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Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:53 
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