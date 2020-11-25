Dev dönme dolaptan "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi - Son Dakika

Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir lunapark işletmesinde 2019 yılında faaliyete geçen ve Antalya'nın Kalbi adı verilen 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mesaj verildi.

Mesajda, ışıklı kayan yazılarla "dur" anlamına gelen el işareti ve "Kadına şiddete hayır" cümlesi yer aldı.

Lunapark şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolabın Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıdığını belirtti.

Önemli günlerde bu tür mesajları daha önce de paylaştıklarını dile getiren Etke, "Şehitlerimizi andık, kardeş Azerbaycan'a destek olduk, bayramlarımızı yine bu şekilde mesajlarla kutladık. Bugün de günün önemine binaen 'Kadına şiddete hayır' mesajımızı dönme dolabımıza yansıttık. Bundan sonra da bu tür konularda mesajlarımız sürecek." dedi.