Son Dakika Haberleri: Dev Eğitim Kampüsüne "Halil Avcı" İmzası

Dev Eğitim Kampüsüne "Halil Avcı" İmzası

51 dakika önce

Yurt dışındaki dev projelerin yanı sıra, yurt içinde İstanbul gibi metropol kentlerden Edirne'den Van'a, Hatay'dan Rize'ye kadar birçok projeyi hayata geçiren Halil Avcı İnşaat, 40. yılında, bu kez İzmir'de prestijli bir yapıya imza atıyor.

Dev Eğitim Kampüsüne
Yurt dışındaki dev projelerin yanı sıra, yurt içinde İstanbul gibi metropol kentlerden Edirne'den Van'a, Hatay'dan Rize'ye kadar birçok projeyi hayata geçiren Halil Avcı İnşaat, 40. yılında, bu kez İzmir'de prestijli bir yapıya imza atıyor.

Milli Eğitim Vakfı (MEV), İzmir Bornova MEV Koleji Kampüsü'nün yapım işini Halil Avcı markasına teslim etti.

MEV Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, MEV adına MYK Başkanı A.Remzi Sezgin, MYK Başkan Yardımcısı Mehmet Temel, Genel Müdür V. Funda Kahraman, Taşınmazlar ve Teknik Hizmetler Birimi Müdürü Tülay Akkurt ve Müdür Yardımcısı Fuat Akay katıldı.

Yer teslimi yapılarak, inşaatına başlanan ve bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması planlanan "ödüllü projeli" dev kampüs, mimarisi ile dikkat çekecek.

73 milyon TL ihale bedelli kampüste, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Liseleriyle birlikte spor salonu, yüzme havuzu, konferans salonu gibi sosyal donatıların da yer alacak.

MEV Koleji Bornova eğitim kampüsü, mimari yapısı ve peyzaj düzenlemesi ile bulunduğu çevreye yepyeni bir kimlik kazandırmakla kalmayıp, ülke genelinde örnek alınacak bir eser ve eğitim kurumu olacak.

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, projeyle ilgili yöneltilen soruya, "Bu projede bizi en fazla heyecanlandıran unsur ülkemiz genelinde başlatılan istihdam seferberliğine katkı sunmak oldu" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Rize, Hatay, Edirne, İzmir, Güncel
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