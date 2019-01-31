Son Dakika Haberleri: Dev Ekran, 5500 Mah Batarya! | Xiaomi mi Max 3 İncelemesi

Dev Ekran, 5500 Mah Batarya! | Xiaomi mi Max 3 İncelemesi

1 saat önce

6,9 inçlik dev ekranı ve 5.500 mAh bataryasıyla gelen Xiaomi mi Max 3 incelemesi ile karşınızdayız.

6,9 inçlik dev ekranı ve 5.500 mAh bataryasıyla gelen Xiaomi mi Max 3 incelemesi ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:11 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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