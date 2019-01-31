Dev Ekran, 5500 Mah Batarya! | Xiaomi mi Max 3 İncelemesi
1 saat önce
6,9 inçlik dev ekranı ve 5.500 mAh bataryasıyla gelen Xiaomi mi Max 3 incelemesi ile karşınızdayız.
6,9 inçlik dev ekranı ve 5.500 mAh bataryasıyla gelen Xiaomi mi Max 3 incelemesi ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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