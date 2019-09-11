Son Dakika Haberleri: Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
Son Dakika Güncel Haber

Dev ekranda maç keyfini yaşadılar

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye'nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı.

Dev ekranda maç keyfini yaşadılar, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye'nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi.

İnegöl Belediyesi, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer aldığı H Grubu'ndaki altıncı eleme maçını İnegöl'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

(Seyfettin Aras/İHA)

İnegöl, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, Moldova'yı 4-0 mağlup etti!
Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 01:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]