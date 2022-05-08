Dev ekranlı Xiaomi 12 Pro Max geliyor! - Son Dakika

Xiaomi, geçen yılın Aralık ayında tanıttığı 12 serisini genişletmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni haberlere göre, teknoloji devi serideki diğer modellerden daha büyük ekrana sahip Xiaomi 12 Pro Max cihazı üzerinde çalışıyor.

Xiaomi 12 serisiyle birlikte küçük ekran severlere hitap eden 12X ve daha profesyonel kullanıcılar için yapılan üst seviye 12 Pro modelleri hayatımıza girmişti. Bir süredir hakkında sızıntıları dolaşan 12 Ultra'nın özellikleri ve tanıtım tarihi belli olurken, şimdi Xiaomi 12 Pro Max'ten ilk bilgiler geldi.

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Xiaomi 12 Pro Max özellikleri nasıl olacak?

Mobil cihaz sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'un paylaşımına göre Xiaomi 12 Pro Max, 2022'nin ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Hatırlatmak gerekirse, serinin en üst düzey modeli 12 Pro, 6,73 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

Xiaomi 12 Pro Max'in bundan daha büyük bir ekranla geleceği söyleniyor. Boyutu henüz bilinmese de, 7 inçe yakın veya daha fazla olması muhtemel. Bu telefon, 6,6 inç ekrana sahip olması beklenen 12 Ultra modelinden de büyük olacak. Kamera, işlemci, depolama, RAM ve benzeri teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

Mi Band 7 de seri üretime girdi

Xiaomi'nin yeni akıllı saati mi Band 7 seri üretime girdi. Serinin yedinci nesli olan akıllı bilekliğin 490 x 192 piksel çözünürlüğe sahip 1.56 inçlik bir AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Sürekli Açık Ekran (Always on Display – AOD) özelliğini de destekleyecek.

205 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen Xiaomi mi Band 7, Zepp OS işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca mi Band 6'da olduğu gibi Yakın Alan İletişimi (NFC) destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı modelle piyasaya çıkacak. Akıllı bilekliğin Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor, burada Xiaomi 12 Ultra'yı da görebiliriz.

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