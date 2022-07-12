Dev engerek yılanıyla uğraşıp, hayvana rahatsızlık veren adamın başına gelenler izleyenleri dahi korkuttu! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika
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Dev engerek yılanıyla uğraşıp, hayvana rahatsızlık veren adamın başına gelenler izleyenleri dahi korkuttu! O anlar kameralara yansıdı...

12.07.2022 12:40

Sosyal medyada gündem olan bir videoda yolda seyahat eden bir adam, o esnada gördüğü dev engerek yılanının yanında durarak hayvana rahatsızlık verdi. Dev yılan bir süre durduktan sonra saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Genelde kendilerine dokunulmadığı zamanlarda zararsız olduğu bilinen engerek yılanlarıyla ilgili paylaşılan bir video, izleyenleri dahi ürküttü.

YOLDA GÖRDÜ

Yolda arabasıyla ilerleyen bir şahıs, engerek yılanına rastladı. Kendi halindeki yılanı rahatsız eden adam, saniyeler sonra başına geleceklerden habersizdi.

ARACIN ÜZERİNE ATLADI

Dev yılan, bir süre bekledikten sonra ani bir hareketle aracın üzerine atladı. Araçtaki şahıs ise korkudan ne yapacağını bilemedi. Bu anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dev engerek yılanıyla uğraşıp, hayvana rahatsızlık veren adamın başına gelenler izleyenleri dahi korkuttu! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev engerek yılanıyla uğraşıp, hayvana rahatsızlık veren adamın başına gelenler izleyenleri dahi korkuttu! O anlar kameralara yansıdı... - Son Dakika
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