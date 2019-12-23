Dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede - Son Dakika

Dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede

6 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede, System.String[]

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonun düğmesine basılmıştı.


Operasyonda muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 64 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında ise önlemler alındı. 67 şüpheliden 64'ünün İzmir'de, 3'ünün ise farklı illerde adli makamlara sevkinin sağlandığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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