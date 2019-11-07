Son Dakika Haberleri: Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı
Son Dakika Güncel Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı

Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı

7 saat önce

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.

Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı, System.String[]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik toplantısının TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

UEFA yetkilileri tarafından sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı.

(İHA)

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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