Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı

28.04.2022 19:50

Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı Ekipler sudan numune alırken, tesis hakkında işlem başlatıldıKOCAELİ Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Başatlı Boru isimli firma, dereye atık suyunu boşaltırken suçüstü yakalandı.

Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı

Ekipler sudan numune alırken, tesis hakkında işlem başlatıldı

KOCAELİ Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Başatlı Boru isimli firma, dereye atık suyunu boşaltırken suçüstü yakalandı. Derenin hali çevre katliamının boyutunu gösterirken, firma hakkında inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesinden geçen Kiraz deresi çevresinde İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde derenin kirli olduğunu gören ekipler kirliliğin sebebini araştırmak için inceleme başlattı. Yapılan araştırma neticesinde kirliliğin Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş'den kaynaklandığı anlaşıldı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tesiste yapılan incelemede atık suların yağmur suyu hattına boşaltıldığı buradan da dereye deşarj olduğu tespit edildi.

Ekipler, Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş hakkında işlem başlattı. Dereye akan sudan ise numune alındı.

Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı
Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı
Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı
Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı

YORUMLAR
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Kocaeli'de dereye atık su deşarj edilmesine inceleme Kocaeli'de dereye atık su deşarj edilmesine inceleme Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev firma dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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