Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü! - Son Dakika
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Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!

Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!

24.02.2022 08:40

Assassin's Creed serilerinin geliştiricisi Ubisoft, Assassin's Creed Mythology Pack adı altında PC kullanıcıları için bir indirim paketi başlattı. 719,00 TL'den 158,18 TL'ye düşen Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Odyssey indirime girdi.

Fransız şirket Ubisoft, Assassin's Creed hayranlarını sevindirecek indirim kampanyasını başlattı. Assassin's Creed'in Mısır, Yunanistan ve İskandinav ülkelerinde geçen son üç oyununu %78 indirim ile Ubisoft oyuncularına sundu.

ASSASSIN'S CREED MYTHOLOGY PACK İNDİRİME GİRDİ

Assassin's Creed Origins (2017), Assassin's Creed Odyssey (2018) ve Assassin's Creed Valhalla (2020), Mythology Pack, 719,00 TL'den 158,18 TL'ye düştü. BURAYA tıklayarak Ubisoft'un sayfasına giderek Assassin's Creed Mythology Pack'i satın alabilirsiniz.

Assassin's Creed Valhalla'nın önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak genişleme paketi Dawn Of Ragnarök öncesi Ubisoft, oyuncuların Assassin's Creed serisine göz atmaları için güzellikler yapmaya devam ediyor. Ayrıca Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'yı 24 – 28 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu. Kısa süreliğine AC Valhalla'yı indirip 28 Şubat'a kadar deneyebilirsiniz.

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Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!

Assassin's Creed Origins (2017)

Antik Mısır'dayız. Görkemli olduğu kadar entrikalarla dolu bir çağı kapatacak müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı Kardeşlik Örgütünün köklerine yapacağın bu yolculukta karanlıkta kalmış sırları ve unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkaracaksın.

Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Assassin's Creed® Odyssey'de kendi kaderine hükmet. Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan bir efsane olmaya giden bir yolculuğa çık. Kendi geçmişinin sırlarını keşfederken Antik Yunanistan'ın kaderini de değiştir.

Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Düşmanlar üzerine akınlar yaparken, yerleşimlerini genişletirken ve siyasi gücünü pekiştirirken İngiltere'nin erken Orta Çağ dönemini keşfet.

Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü!
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Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed, Ubisoft, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Dev fırsat! Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla 150TL'ye düştü! - Son Dakika


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