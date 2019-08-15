Son Dakika Haberleri: Dev gemi, Kuşadası'na 3 bin 100 turist getirdi
Son Dakika Güncel Haber

Dev gemi, Kuşadası'na 3 bin 100 turist getirdi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Hollanda bayraklı kruvaziyerdeki 3 bin 100 turist, turizme hareketlilik getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Hollanda bayraklı kruvaziyerdeki 3 bin 100 turist, turizme hareketlilik getirdi.
Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Koningsdam gemisinden inen turistleri halk oyunları ekibi karşıladı.
Uzunluğu 296 metre, genişliği 38 metre ve ağırlığı da 99 bin 500 groston olan dev gemiyle yolculuk eden 3 bin 100 turist ve 1200 personel limana giriş yaptı.
Çoğunluğu ABD'li turistlerin bir kısmı otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken tur programına katılmayan yolcu ve personel ise kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.
Dünyanın en büyük gemilerinden olan kruvaziyerin ilçeye dördüncü seferini düzenlediğini aktaran Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin sezon sonuna kadar iki kez daha geleceğini söyledi.
Güngör, gelecek sezon dünyanın diğer büyük gemilerin de Kuşadası Ege Port Limanı'na sefer planladığını aktardı.
Kuşadası, turist, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Yapılan vergi artışı sigaraya zam olarak yansıyacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev gemi, Kuşadası'na 3 bin 100 turist getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]