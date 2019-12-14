Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti - Son Dakika

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

7 saat önce

DEV konteyner gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti, System.String[]

DEV konteyner gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde ilk olarak Hong Kong bayraklı 300 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde konteyner gemisi 'Maersk Kıthıra' girdi. Yaklaşık bir saate Arnavutköy açıklarına ulaşan dev gemiyi sahilde bulunan bazı vatandaşlar ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan konteyner gemisi Avcılar Ambarlı limanına yük boşaltmak için Marmara denizinde yol aldı.

İKİNCİSİ DAHA BÜYÜKArdından Boğaz'a aynı yönde 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi  'CMA CGM Congo'  girdi. Bazı vatandaşlar dev gemiyi cep telefonları ile görüntülerken bazı vatandaşlar da konteyner gemisini şaşkınlıkla izledi. Boğaz geçişini tamamlayan dev gemi Yunanistan'a gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilere İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.


İstanbul Boğazı, Karadeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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