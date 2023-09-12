Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü - Son Dakika

Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü

Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü
Son Güncelleme: 12.09.2023 14:53

Avustralya'da bulunan Perth Hayvanat Bahçesinde, büyük bir goril yuvasına giren davetsiz misafir bir keseli sıçanı ziyaretçilerin çığlıkları arasında metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü. Hayvanat bahçesi sözcüsü, orangutanların zaman zaman garip keseli hayvanları kendi başlarına tahliye ettiğini belirtti.

Avustralya'da bulunan Perth Hayvanat Bahçesinde, büyük bir goril yuvasına giren davetsiz misafir bir keseli sıçanı ziyaretçilerin çığlıkları arasındametrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü.

Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü

Yahoo News Australia'ya konuşan bir hayvanat bahçesi sözcüsü, personelin haşerelere karşı mücadele etse de "orangutanların zaman zaman garip keseli hayvanları kendi başlarına tahliye ettiğini" söyledi.

Görüntülerde, keseli hayvanın orangutanın yuvasının en yüksek noktasından yürürken görülüyor. Arka planda birkaç kişi çığlık atıyor. Keseli hayvan, komşu bir muhafazanın duvarının üzerinden kaybolurken, kamera orangutanın yuvasına geri dönüyor ve hayvan kulenin tepesinde beliriyor.

Gorilyuvasının üstünde yakaladığı keseli sıçanı tek hamlede yere fırlattı.

Başka bir sözcü ise Perth Hayvanat Bahçesi, olaya yanıt olarak, sakinlerinin doğal ortamlar ve yaşam alanları yarattığından gurur duyduğunu, ancak bazen yerel yaban hayatı içeri sızabileceğini söyledi. "Diğer Perth kentsel alanlarındaki gibi, sağlam bir haşere kontrol programımız olmasına rağmen, tüm zararlıları tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır" dedi.

Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü

"Orangutan habitatı dış mekan bir ortamdır ve keseli hayvanlar, orangutanlar gibi yüksekte yaşayanlar, yerden yukardaki bölgelerde yaşamak için bilinir. Her türlü çaba gösterilerek yakalanıp uzaklaştırılsa da, yükseklik bazı zorluklar yaratıyor ve bazen orangutanlar kendi başlarına garip bir keseli hayvanı tahliye ediyorlar."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

Avustralya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev goril yuvasına giren keseli sıçanı metrelerce yüksekten yere fırlatarak öldürdü - Son Dakika
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