Dev güneş paneli fabrikasında üretim iki katına çıkıyor

ANKARA'da 3 ay önce kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek için üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak. Fabrikada üretilen güneş panelleri, eş zamanlı olarak Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunda kullanılırken, buradaki kurulu güç de 40 Megavat'a ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak" dedi.

Kalyon Holding tarafından Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 19 Ağustos 2020 tarihinde açıldı. Güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 100 bin metrekare kapalı alanda 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Şuan yıllık 500 Megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın kapasitesi, 2021 Haziran ayında 1000 Megavat'a çıkacak. Şu anda bin 400 kişinin çalıştığı fabrikada, kapasite artışından sonra 2 bin 100 kişi çalışacak. Fabrikada günde 4 bin adet üretilen paneller, 30 yıl kullanım ömrüne sahip. Uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılan paneller, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Konya'daki Karapınar GES kurulumunda eş zamanlı kullanılmaya başlandı.

'4 AŞAMASI DA TEK ÇATI ALTINDA'Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 3 ay önce hizmete giren dev tesisi medya temsilcileri ile birlikte gezdi, geldikleri noktayı anlattı. Cemal Kalyoncu, kısa sürede büyük mesafe aldıklarını ve önemli bir başarı sağladıklarını söyledi. Kalyoncu, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile fabrikanın faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "400 milyon dolar yatırım ile kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye'de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız" dedi. 'KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK'Türkiye'nin güneş enerjisi açısından büyük avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki yıllarda büyük ihtiyaç duyulacağını söyleyerek, "Devletimiz yenilenebilir enerjiyi çok önemsiyor ve bu kapsamda YEKA Projesini büyük bir hassasiyet ile uyguluyor. Türkiye'de önümüzdeki süreçte yeni güneş enerji santrallerinin kurulması gerekecek. Ayrıca dünyada da ihtiyaç artacak. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek ilk başta 500 Megavat üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda kapasite artış kararı aldık. Bununla ilgili prosedürleri de başlattık, önümüzdeki Haziran ayında hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1000 Megavat'a çıkacak. Bin 400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak" ifadelerini kullandı. '3 AYDA 40 MEGAVAT'A ULAŞILDI'Kalyoncu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kurdukları fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Karapınar GES kurulumunda kullanıldığına işaret ederek, "Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Karapınar GES'in kurulumuna da başladık. Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırım ile kurulacak ve 1000 Megavat kurulu güce sahip olacak. Kullanım ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Karapınar GES Türkiye'nin en büyüğü olacağı gibi Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olma özelliğine de sahip olacak. Şu anda Karapınar'da 40 Megavat kurulu güce ulaştık ve elektrik üretmeye de başladık. Bu rakam çok önemli; çünkü bundan 6 yıl önce Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerji kurulu gücü 40 Megavat'tı. Karapınar'da 3 ay gibi kısa sürede 2014 rakamına ulaştık. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak. Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemiz, atılan bu adımlarla enerji üretiminde dünyada iyi bir konuma geldi. Daha gidilecek yol var ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.'İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİLECEK'Sadece güneş paneli üretmeyeceklerini, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda katma değeri yüksek, ileri teknoloji de üreteceklerini kaydeden Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı: "Fabrikamızı kurarken sektörün bilgi ve teknoloji üssü olmayı da hedefledik. Bu amaçla 2 bin 500 metrekare alanda dev bir Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkezde 100'den fazla mühendis ve akademisyen yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ar-Ge merkezimiz özellikle hücre ve modüllerin verimini artırma, akıllı fabrika çalışmaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olarak sürece katkı sunuyor." 'MUCİZEYİ BAŞARDIK'Kalyon ailesinin ikinci nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli ise, "Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. Zamanında 'kurulamaz' denilen bu fabrikayı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Bir mucizeyi başardık. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı, sadece bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda bir teknoloji merkezi olarak konumlandırıyoruz. Geleceğin güneş teknolojilerine Ar-Ge merkezimizde imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.MÜHENDİS DE YETİŞTİRİYORKalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile Türkiye, güneş paneli üretiminde yeni bir teknoloji ile tanıştı. Polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Yeni teknoloji olduğu için de Türkiye'de kalifiye eleman bulunmuyor. Bu nedenle de üretim merkezi içinde Solar Akademi adı altında eğitim faaliyetleri sürüyor. Almanya, Çin ve Hindistan'dan konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor. Bazı eğitimler online bazıları da makine başında uygulamalı yapılıyor. Fabrikada ayrıca 'Yıldız Operatör' uygulaması dikkat çekiyor. Üniversiteden yeni mezun olan yaklaşık 70 kişiye 'Yıldız Operatör' adı altında uygulamalı eğitim veriliyor. Mesleğin başındaki bu kişiler içinde üstün başarı gösterenler mühendis olarak devam edecekler. Diğerleri ise üretim aşamalarında operatör olarak kendilerini geliştirecekler. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler de fabrikada eğitimden geçiyor, deneyim kazanıyor. Bin 400 kişiye istihdam sağlanan fabrikanın bütün üretim aşamalarında kadınlar aktif olarak görev alıyor ve personelin yaklaşık yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor.CARİ AÇIĞA 400 MİLYON DOLAR KATKIAnkara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panellerinin yanı sıra Karapınar GES'de üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak. 2 bin 600 futbol sahasına eşit 20 milyon metrekare alanda kurulacak Konya Karapınar GES, tek başına yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santralin kurulumu tamamlandığında Türkler tarafından yapılan ve uzaydan görülebilecek ilk yapı olacak. Güvenlik sistemi ve panellerin arıza tespitinde dronların da kullanılacağı santralde toplam 3.5 milyon adet panel kullanılacak. Her ay yaklaşık 100 bin adet panel kurulumu yapılıyor. Paneller Ankara'da üretilmeseydi yurtdışından ithal edilmek durumunda kalınacaktı ve bu da yaklaşık 400 milyon dolara denk geliyor. Santral, güneşi takip eden bir sisteme sahip, paneller doğuşundan batışına kadar güneşi takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek. Kullanılacak panellerin iki yüzü de elektrik üretecek. Paneller ön yüzüne ışınları doğrudan aldığı gibi dolaylı yoldan gelen ve panelin arka yüzüne yansıyan ışınlardan da elektrik üretecek. Burada da yüzde 15 civarında bir elektrik üretim artışı daha sağlanacak.