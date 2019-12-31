Dev Holding'te kardeşler arasında yönetim krizi - Son Dakika

Çiftçiler Holding'te, yönetim kurulu üyesi olan ve başkanlık yapan iki kardeş arasında yönetim kriz yaşanıyor. Yasal haklarını kullanamadığını iddia eden kardeşlerden Hatice Çiftçi, yasal haklarının kullandırılması amacıyla holdinge ihtarname gönderdi.



Gayrimenkul, otomotiv ve denizcilik sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken ve bünyesindeki 10 şirket barındıran, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Çiftçiler Holding'te (Çiftçiler Grup), yönetim kurulu başkanı Hakan Mehmet Çiftçi ile yönetim kurulu üyesi olan ortak kardeşlerden Hatice Ayşe Çiftçi arasında, yönetimle ilgili konularda kriz çıktı.



İhtarname gönderdi



Holdingin bünyesindeki şirketlerde, kendisine sorulmadan çok sayıda işlem yapıldığı, münferit imza yetkisinin kötüye kullanıldığı ve muvazaalı işlemler yapıldığını iddia eden Hatice Ayşe Çiftçi'nin avukatı Fatih Mehmet Tercan, aracılığıyla holdingin yönetim kurulu başkanı olan Hakan Mehmet Çiftçi'ye 26 Aralık'ta ihtarname gönderdi.



Tüm işlemler hakkında bilgi istenildi



Hatice Ayşe Çiftçi'nin, grup şirketlerinde hem pay sahibi olduğu hem de yönetim kurulu üyeliği yaptığı aktarılan ihtarnamede, grup şirketlerinin bağlayıcı iş ve işlemlerinde Çiftçi'ye herhangi bir bilgi verilmediği aktarıldı.



Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 392. maddesi kapsamında bilgi alma ve inceleme hakkını kullanması adına her bir şirket özelinde finansal tablolar, ayrıntılı mizanlar, defterler, şirketlerin tarafı olduğu önemli kira, kredi ve varsa kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile muhasebe kayıtlarıyla ilgili bilgi verilmesi istenen ihtarnamede, gerekirse bir uzman eşliğinde inceleme yapılması talep edildi.



İşlemlerden önce bilgi verilsin



Şirketlerin taraf olduğu kira, kredi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin birer örneğinin 3 gün içinde gönderilmesi istenen ihtarnamede, tebliğ tarihi itibariyle şirketler adına bağlayıcı iş ve işlemlerin yapılmasından önce yazılı olarak bilgi verilmesi ve onaya sunulması gerektiği aktarıldı.



İhtarnamede ayrıca şirketlerin borçlandırılması, borçlarının yapılandırılmasıyla şirketlerin aktiflerinde yer alan mal varlığı unsurları üzerinde tasarruf işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onay alınması da istenildi.



İhtarnamede yer verilen 11 anonim şirketi



Dev holdinge gönderilen ihtarnamede haklarında bilgi alma ve inceleme yapılması istenilen şirketler şöyle sıralandı: "Askam Kamyon İmalat ve Ticaret AŞ, San Dericilik Turizm ve Ticaret AŞ, Çiftçiler Otomotiv İhracat ve Sanayi AŞ, Aslar Otomotiv ve İhracat AŞ, Dentur Turizm ve Yatçılık AŞ, Çiftçiler İthalat ve İhracat AŞ, Çiftçiler Holding AŞ, D Tur Denizcilik Turizm ve Ticaret AŞ, Çiftçiler Gayrımenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat ve Ticaret AŞ, Çiftçiler Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetim ve İşletim AŞ" - İSTANBUL