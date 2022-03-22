Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

22.03.2022 12:23
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

ABD'nin Texas eyaletinde görülen hortum, önüne geleni yuttu.

ABD'nin Texas eyaletinde görülen hortum, önüne geleni yuttu.

ABD'nin Texas eyaletini hortum vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç anlarda dev hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü. Dallas'ın batısındaki Jack County'de bulunan 80 civarında ev ve işyerinde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre Teksas genelinde 54 binden fazla hane de elektriksiz kaldı.

(İHA)

Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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